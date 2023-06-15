Данія й Нідерланди замовили додаткові 14 танків Leopard 2 для України – ЗМІ

Україна отримає ще чотирнадцять бойових танків Leopard 2 від своїх західних партнерів після того, як їхню закупівлю профінансували Данія й Нідерланди, повідомляє Українська правда.

Про це газеті Handelsblatt cтало відомо із джерел у НАТО.

За даними джерел, контракти на постачання Україні додаткових Leopard 2 вже підписані з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, причому обидві країни віддали "тризначну суму". Також долучився уряд ФРН, який має схвалити експорт військової техніки.

Перші бойові танки Leopard 2 мають надійти до Збройних Сил України в січні 2024 року, а загалом контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.

Про плани надати Україні додаткові бойові танки міністри Данії та Нідерландів оголосили ще у квітні.

Усього Україна, за відкритими даними, отримала понад 50 танків Leopard 2 різної модифікації.