У Генштабі розповіли, куди націлені ракетні атаки РФ

Останнім часом ракетні атаки ворога націлені на об’єкти логістики, промисловості, нафто- і газопостачання, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

За його словами, протягом двох тижнів червня противник під час атак застосував 140 ракет різних типів, а також 255 ударних дронів.

При цьому підрозділи протиповітряної оборони знищили 74% крилатих ракет і 55% ударних БПЛА.