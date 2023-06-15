Британія відправила Україні потужні насоси для ліквідації наслідків підриву ГЕС

Британія направила Україні насоси, здатні відкачувати 1750 літрів води на секунду. Вони допоможуть впоратися з наслідками підриву окупантами Каховської ГЕС, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Британського агентства з охорони навколишнього середовища.

"Три насоси великої продуктивності, а також шість пересувних насосів і дев'ять миль тимчасових загороджень від повеней були подаровані Британським агентством з охорони навколишнього середовища" , - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що насоси здатні відкачувати 1750 літрів води на секунду. Це допоможе Україні в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Ця допомога рушила за партією іншої допомоги, яку раніше відправляло МВС Британії. Тоді йшлося про 19 рятувальних човнів, 2000 інших предметів, зокрема рятувальні жилети та каски. Їх передали до Львова на початку цього тижня.

Велика Британія пожертвувала понад 20 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу після прориву греблі. Цього місяця в Лондоні відбудеться Конференція з відновлення України, на якій буде розроблено план, присвячений післявоєнній відбудові країни.