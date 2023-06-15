Остін про втрати України: РФ показує підбиту техніку по тисячу разів

Глава Пентагону Ллойд Остін визнав, що в України є втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, що розпочався, але, за його словами, у ЗСУ є достатньо обладнання, щоб продовжити воювати, повідомляє Європейська правда.

Про це Остін сказав на пресконференції у четвер за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

"Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки) на полі бою з двох сторін. Що важливо: українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою" , – сказав він.

Остін підкреслив, що важливою є здатність союзників продовжувати поставки.