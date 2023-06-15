Резніков обговорив зі Столтенбергом проекти для зміцнення оборони України
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях засідання "Рамштайн". Серед іншого, вони обговорили проєкти з оборони України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це Резніков написав у Twitter.
"У нас була дуже продуктивна зустріч із Єнсом Столтенбергом. Ми обговорили проєкти, які сприятимуть нашій співпраці та принесуть практичні результати у зміцненні наших можливостей у сфері оборони та безпеки", - повідомив міністр.
Тринадцяте засідання "Рамштайн"
15 червня у Брюсселі відбулося вже 13 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Союзники України обговорювали коаліцію літаків і навчання українських пілотів.
Столтенберг перед "Рамштайном" заявляв, що союзники по НАТО вже розпочали навчання українських пілотів на літаках F-16, що надалі дасть партнерам можливість передати Києву довгоочікувані сучасні літаки.