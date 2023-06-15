Ізраїль планує продати більше 200 танків Merkava двом країнам Європи, - ЗМІ

Ізраїль планує продати більше ніж двісті танків Merkava Mk2 та Mk3 неназваним європейським країнам, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Джерела видання Ynet в Міністерстві оборони Ізраїлю відмовляються назвати покупців танків посилаючись на делікатність угоди. Як стверджують фахівці, сума контракту може сягати декількох десятків мільйонів доларів, кошти з яких підуть у бюджет міністерства.

Також зазначається, що угода перебуває на фінальній стадії. Наразі очікується дозвіл з боку Сполучених Штатів Америки на перепродаж складових частин танка американського виробництва.

Згідно з деталями угоди, продаж буде розділений на дві частини, спершу будуть продані старші Mk2, потім - Mk3.

Спочатку Ізраїль песимістично дивився на те, що вживані законсервовані танки можуть зацікавити іноземні армії. Також планувалась їх утилізація. Однак після перевірки їх стану виявилось, що вони придатні для продажу.

Що відомо про танк Merkava?

Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими спеціалістами.

Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Тим часом Mk3 на сьогодні є наймасовішим танком в армії оборони Ізраїлю.

Відповідно до відкритих джерел, Ізраїль має:

580 одиниць Merkava Mk2;

780 одиниць Merkava Mk3.

Відзначимо, що сьогодні, 15 червня, відбулась чергова зустріч "Рамштайн" під час якої союзники обговорювали підвищення бойових спроможностей України. Під час засідання було анонсовано нову допомогу нашій країні. Йдеться про системи ППО, броньовані машини, снаряди для артилерії та інше.