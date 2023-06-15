Кількість жертв російського удару по Кривому Рогу зросла до 13 – Вілкул

Жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу Дніпропетровської області 13 червня, стало 13, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він повідомив, що в четвер о 16:50 від сильних опіків помер Сергій Гуриця, 1985 року народження. Він працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу.

Чоловік був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки, лікарі цілодобово боролися за його життя.

Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок.