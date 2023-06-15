"Ракета у сусідньому кабінеті": пропагандисти РФ заявили про поранення Буданова

Російські пропагандисти повідомили, що під час ракетного удару 29 травня отримав поранення керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Ділова столиця.

Про це "РИА Новости" розповів співробітник російських силових структур, посилаючись на джерела в українській розвідці.

Джерело стверджує, що ракета нібито потрапила до будівлі ГУР МОУ.

"Після поранення Буданова вивезли вертольотом на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доставив голову української розвідки до Німеччини. Дані про цей переліт вдалося виявити на сервісі Flightradar. Зараз Буданов перебуває у шпиталі в Берліні, він у тяжкому стані" , — стверджують російські пропагандисти.

Раніше російські пропагандистські ресурси поширили інформацію про те, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному нібито зробили "трепанацію черепа" після поранення. Головком ЗСУ, запевняють пропагандисти, тепер "не зможе виконувати свою роботу".

25 травня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців на тлі поширення російських фейків про його нібито "поранення" та "загибель".

Пізніше у ЗСУ розповіли, що Валерій Залужній дізнався про свою "смерть" з інтернету.