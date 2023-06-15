Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Уряд Хорватії сьогодні, 15 червня, підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністра Хорватії Андрей Пленкович.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті" , - заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.