Польща добудувала електронний бар'єр на кордоні з Білоруссю

Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Він повинен посилити захист разом з фізичним парканом, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Прикордонної служби Польщі.

У відомстві зазначили, що тепер електронний бар'єр працює по всій довжині кордону Польщі з Білоруссю (206 кілометрів). При цьому вже рік там стоїть і фізичний паркан.

"Обидва бар'єри, фізичні та електронні, є важливим елементом у системі захисту кордону Республіки Польща разом з найважливішим елементом - прикордонниками" , - додають у службі.

Бар'єр обладнали за допомогою 3 тисяч камер денного та нічного бачення, тепловізорів та кабелів виявлення.

Будівництво паркану на кордоні Польщі з Білоруссю

Нагадаємо, минулого літа на підляській частині (воєводство на північному сході країни) кордону з Білоруссю було завершено будівництво фізичного бар'єра - паркану зі сталевих прольотів заввишки 5,5 метра з колючим дротом. Довжина паркану становить 186 кілометрів. Електронний бар'єр охоплює й ті ділянки, де його немає.

Бар'єр на кордоні є відповіддю на міграційний тиск, організований білоруським режимом з середини 2021 року.