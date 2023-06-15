Резніков розповів про нову коаліцію в рамках "Рамштайну"

У рамках контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" буде створено "ІТ-коаліцію", повідомляє Ділова столиця.

Про це у своєму Twitter заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками переговорів у форматі "Рамштайн".

"Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн мої колеги міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш та міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтримали мою ідею створення ІТ-коаліції в рамках Рамштайн. Вони готові взяти на себе лідера у створенні цієї групи" , — написав Резніков.