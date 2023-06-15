Росіяни обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранена — ОВА
Російські війська вдруге за день обстріляли Херсонську область. Жертвою обстрілу став чоловік, також поранена жінка.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Зокрема, росіяни обстріляли Берислав, внаслідок цього загинув 55-річний чоловік у власній квартирі. Також російська авіація вдарила по Козацькому — поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували.
Раніше вдень армія РФ завдала ударів по Зеленівці. Тоді загинула загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення.