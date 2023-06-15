Завтра у центрі Києва перекриють вулиці

У п'ятницю 16 червня протягом дня буде обмежено рух для транспорту центральними вулицями Києва, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Повідомляється, що обмеження діятимуть "у зв'язку із проведенням заходів". Про які саме "заходи" йдеться, поліцейські не кажуть.

Також правоохоронці вирішили зберегти в таємниці назви вулиць, якими буде заборонено проїзд. Водночас вони попросили водіїв "планувати свій маршрут завчасно".

Про відновлення руху поліція обіцяє повідомити додатково.