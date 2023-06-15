Глава МАГАТЕ розповів про результати поїздки на Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після відвідування Запорізької атомної електростанції наголосив на необхідності, аби рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС був на достатньому рівні після руйнування Каховської дамби, повідомляє Українська правда.
15 червня гендиректор МАГАТЕ втретє відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.
Після візиту Гроссі зазначив, що один із головних наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС – зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, що важливо для безпеки станції.
Зараз рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час", зазначив він.
Гроссі додав, що цей момент МАГАТЕ буде моніторити дуже ретельно.
Також, виїжджаючи з окупованої ЗАЕС, Гроссі показав зруйнований міст на лінії зіткнення російських загарбників та українських захисників.
ВІн зазначив, що зібрав достатньо даних і МАГАТЕ буде спостерігати за ситуацією далі.