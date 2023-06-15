США та союзники працюють для захисту українських біженців від торгівлі людьми

Сполучені Штати стурбовані, що біженці з України стикаються з проблемами торгівлі людьми, та взаємодіють з іншими країнами в Європі, щоб зберігати ситуацію під контролем, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила в четвер посол США з особливих доручень з питань моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр.

"Ми глибоко стурбовані у зв’язку з торгівлею людьми, з якою стикаються люди, які втікають від війни в Україні" , - зауважила представниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона нагадала, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну змусило понад 8 мільйонів людей виїхати з країни, а також перетворило ще 1,5 мільйона осіб на вимушених переселенців. Даєр зазначила, що Сполучені Штати уважно стежать за розвитком ситуації.

За її словами, виявлено "відносно небагато" підтверджених випадків торгівлі людьми серед біженців з України.