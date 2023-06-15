Президент ПАР виїхав із Варшави до Києва для переговорів із Зеленським

Президент ПАР Сіріл Рамафоса сьогодні, 15 червня, відвідав Польщу і вирушив в Україну для переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Він хоче посприяти мирному врегулюванню війни РФ проти України, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Сьогодні вдень президент Рамафоса відвідав Варшаву і зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Наразі Рамафоса прямує в українську столицю Київ для завтрашніх перемовин - як член Африканської "миротворчої місії" з президентом Володимиром Зеленським. До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди як представники континенту, який відчув на собі несприятливі економічні наслідки війни.

Раніше президент ПАР проводив переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, президентом Зеленським, очільником Китаю Сі Цзіньпіном і Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Рамафоса хоче докласти зусиль для сприяння "мирному" процесу щодо врегулювання війни РФ проти України. Уже в суботу Рамафоса і вся його делегація прибуде до Москви для переговорів із Путіним.