Резніков: НАТО буде легше схвалити рішення про членство після перемоги

Усі країни НАТО підтримують приєднання України до Альянсу, однак конкретні дискусії щодо її майбутнього членства та рішення Вільнюського саміту про це ще тривають, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков після засідання Комісії Україна-НАТО у четвер під час спілкування з українськими журналістами.

За словами міністра, союзники НАТО продовжують обговорення того, яким буде рішення Вільнюського саміту щодо майбутнього членства України.

"Є різні думки. Але я чув сьогодні палкі промови більшості міністрів оборони НАТО, про те, що у них сумніву немає, що місце України – як повноправного члена (НАТО – ред.), виходячи з нашої позиції, з нашого досвіду, з наших спроможностей, взаємосумісності, яка вже існує" , – сказав міністр.

Він зазначив, що це розуміють всі, однак залишається питання: "Коли?"