Німеччина передасть Україні машини розмінування Wisent 1

Німеччина передала дві бронемашини для розмінування Wisent 1, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані на сайті уряду Німеччини, повідомляє "ДС".

Так, Німеччина протягом останнього тижня передала Україні дві машини для розмінування Wisent 1 із чотирьох запланованих.

Також за останній тиждень Німеччина направила в нашу країну два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.

Попередні машини Wisent 1 Україна отримала ще у березні.

Wisent 1 на шасі танка Leopard призначена для розмінування територій. Нові модифікації здатні буксирувати танки Leopard 2.