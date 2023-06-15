Повітряні Сили повідомили про рух кількох ударних дронів на півдні

Повітряні Сили повідомили про рух кількох ударних дронів на півдні
Фото: defence-ua.com

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що на південному напрямку зафіксовано рух кількох ударних безпілотників типу "Shahed", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед" на південному напрямку! Прямуйте в укриття!", — заявили в командуванні.

Це попередження опубліковано о 23:30. Станом на цей час повітряна тривога оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.

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