Повітряні Сили повідомили про рух кількох ударних дронів на півдні
Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що на південному напрямку зафіксовано рух кількох ударних безпілотників типу "Shahed", повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Зафіксовано рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед" на південному напрямку! Прямуйте в укриття!", — заявили в командуванні.
Це попередження опубліковано о 23:30. Станом на цей час повітряна тривога оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.