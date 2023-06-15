Польські прикордонники кажуть, що у них вперше стріляли з Білорусі

У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку у них вперше стріляли та поцілили в машину, хоча достеменно невідомо, з чого саме, повідомляє Європейська правда.

Керівник загону, який потрапив в інцидент, доповідав про ситуацію у Сеймі.

Представник прикордонників, полковник Аркадіуш Тивонюк сказав, що може лише припускати, з якої зброї здійснили постріл, але "швидкість та кінетична енергія були значними".

За його словами, куля залетіла через бокове вікно автомобіля і на виході продірявила інше вікно. На той час в авто були двоє прикордонників, тож це була пряма загроза для їхнього життя.

Прикордонник додав, що у патрулі майже щоденно кидаються камінням.

З початку 2023 року польські прикордонники нарахували понад 12 тисяч спроб незаконно перетнути кордон з території Білорусі. Йдеться про громадян третіх країн світу, які прибувають до Білорусі і звідти намагаються пішки потрапити у країни ЄС. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.