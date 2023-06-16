Байден підтримує вступ України в НАТО після війни – ЗМІ

Президент США Джо Байден підтримує пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, знайомими із ходом цих обговорень, повідомляє Європейська правда.

Видання зазначає, що Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році, щодо того, що Україна одного дня стане членом Альянсу.

За даними співрозмовників видання, у вівторок під час зустрічі Байдена і Столтенберга у Білому домі генсек НАТО запропонував визнати, що Україна досягла прогресу на шляху до членства в Альянсі, і немає необхідності в поетапному здійсненні ПДЧ, через яке пройшли перед вступом до блоку всі східноєвропейські країни-члени.

Реалізація ПДЧ визначає конкретні критерії та реформи і може розтягнутися на роки і навіть десятиліття. Байден же шукає компромісне рішення, яке влаштує і Україну, і всіх членів Альянсу.