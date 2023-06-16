Генштаб: ЗСУ за добу знищили півтисячі солдатів РФ та 19 артсистем
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 218 500 солдатів, 3 965 танків, 7 683 ББМ та 3 812 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків − 3 965 (+10) од.,
- бойових броньованих машин – 7 683 (+16) од.,
- артилерійських систем − 3 812 (+19) од.,
- РСЗВ − 606 (+2) од.,
- засобів ППО − 364 (+0) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 301 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24) од.,
- крилатих ракет − 1199 (+0),
- кораблі/катери − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 519 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 519 (+0).
Дані уточнюються.