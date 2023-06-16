Генштаб: ЗСУ за добу знищили півтисячі солдатів РФ та 19 артсистем

Генштаб: ЗСУ за добу знищили півтисячі солдатів РФ та 19 артсистем
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 218 500 солдатів, 3 965 танків, 7 683 ББМ та 3 812 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 218 500 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 965 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 683 (+16) од.,
  • артилерійських систем − 3 812 (+19) од.,
  • РСЗВ − 606 (+2) од.,
  • засобів ППО − 364 (+0) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 301 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24) од.,
  • крилатих ракет − 1199 (+0),
  • кораблі/катери − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 519 (+13) од.,
  • спеціальної техніки – 519 (+0).

Дані уточнюються.

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