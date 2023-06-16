Європарламент закликав Київ зупинити скандальну реформу містобудування

Європейський парламент в ухваленій у четвер резолюції на підтримку якнайшвидшого вступу України в НАТО міститься заклик до президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний законопроєкт №5655 про реформу містобудування, повідомляє Економічна правда.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності 13 грудня 2022 року. Документ ухвалили майже мінімально необхідною кількістю голосів – 228 проти 226.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає йому невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Низка громадських організацій і ЗМІ наголошували на тому, що реформу проводять без належного обговорення.

Крім того, проти ухвалення законопроєкту виступало Міністерство культури та інформаційної політики, яке вказало на ризики збереження культурної спадщини, а Нацагентство з запобігання корупції визначило, що №5655 не відповідає Антикорупційній стратегії.

Як вказував раніше Рух ЧЕСНО, лобіювала законопроєкт голова фракції партії влади "Слуга народу" Олена Шуляк, яку пов’язують із забудовним бізнесом.

Нагадуємо, голова фракції партії "Слуга народу" Олена Шуляк у своїй колонці заявляла, що моніторинг, розробка містобудівної документації, містобудівний контроль, ефективні інструменти протидії самочинного будівництву — широкі повноваження органів місцевого самоврядування, які повністю відповідають Європейській Хартії місцевого самоврядування.