Президент ПАР прибув до України із миротворчою місією

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України, повідомляє Українська правда.

"Президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєво в Україні, де його зустрічають спеціальний посланник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субхк та посол Південно-Африканської Республіки в Україні пан Андре Греневальд" , - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці президента у Twitter .

У четвер 15 червня Сиріл Рамафоса прибув до Польщі, щоб потім вирушити до України, писав "Times Live".

Лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго очолюють миротворчу місію, спрямовану на встановлення миру після вторгнення Росії до України.

Як повідомляв "Reuters", ці лідери мають намір у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, щоб запропонувати мирний план урегулювання конфлікту.

За даними видання, у плані перераховується низка заходів, які можуть бути запропоновані сторонам:

відведення російських військ;

виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі;

зупинення виконання ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС);