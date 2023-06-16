Суд заарештував президента УАФ Павелка

Суд змінив запобіжний захід президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку і заарештував його на 60 діб, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Павелку слідча суддя Шевченківського районного суду Львова Білинська.

Міра запобіжного заходу - тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно.

Застава у розмірі 9,88 млн гривень буде перерахована на користь держави.

Нагадаємо, торік журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.

У жовтні 2022 р. правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.

У 2018 р. НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів.