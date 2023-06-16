Естонія вирішила, як використати активи РФ на підтримку України

Уряд Естонії напередодні схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України, повідомляє Українська правда.

Естонія є першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України" , – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

За словами Тсахкна, МЗС найближчим часом внесе в уряд проєкт відповідної поправки до закону.

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. А в США законопроєкт про конфіскацію і передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Владіміром Путіним війни було офіційно зареєстровано.

За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про вагомий міжнародний крок. Зеленський також закликав конфісковувати гроші представників російської еліти і в інших країнах.