Повітряні сили оповіщатимуть про погрози атак РФ онлайн

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українцям про погрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі. Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

Ігнат нагадав, що інформацію про загрози краще брати з офіційних додатків про повітряні тривоги, але додав, що після багатьох запитів від журналістів та громадян Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про нагальні загрози в режимі онлайн.

"Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому паблику, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію про те, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (попереджувати про основні напрямки атак), громадян це непокоїть, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатку ще й Повітряні сили" , - заявив Ігнат.

Раніше Повітряні сили неодноразово наголошували на тому, що інформування громадян про ракети та дронові атаки росіян слід проводити акуратно, без вказівки даних, які можуть видати місце розташування української ППО (як то: "зникли з радарів", "з'явилися в такому-то районі" тощо). д.). Окремо Гнат попереджав деякі телеграм-канали, які в режимі реального часу подавали інформацію про рух БПЛА та ракет зі скріншотами із системи "Віраж планшет", що це є злочином проти національної безпеки.