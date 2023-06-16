Путін доручив створити інститут дослідження ЛГБТ

Президент Росії Володимир Путін доручив створити на базі Національного медичного дослідницького центру психіатрії імені Сербського новий інститут, який, серед іншого, займеться дослідженням поведінки ЛГБТ-людей.﻿ Про це повідомив міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко під час обговорення законопроєкту про заборону "зміни статі" у Держдумі, повідомляє Ділова столиця.

Мурашко сказав про це, відповідаючи на запитання депутата Анатолія Вассермана, який запитав: "Оскільки згадане поняття "гендер" означає уявлення про статеву роль, якою мірою розбивається міністерством охорони здоров'я дослідження з психологічних і, якщо треба, психіатричних методів приведення цих уявлень у відповідність до реальністю".

Глава МОЗ РФ відповів, що "є доручення президента щодо створення на базі нашого федерального центру психіатрії додаткового інституту з дослідження не тільки цих, а й низки поведінкових напрямів, у тому числі суспільної поведінки". За його словами, "цей напрям також буде далі взято в обов'язкове наукове опрацювання".

На сайті про сексуальне здоров'я та сімейні стосунки ЛГБТ-людей "Хлопці+" йдеться, що слова міністра охорони здоров'я можуть означати, що в Росії, можливо, "ведеться дослідницька робота щодо впровадження конверсійної терапії". Під нею мається на увазі набір насильницьких психологічних та фізичних практик, спрямованих на "виправлення" сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності людини.

Законопроєкт про заборону "зміни статі" було ухвалено Держдумою в першому читанні. Поправки передбачають заборону проведення операцій, " спрямованих зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі ". Виняток зроблено для випадків, пов'язаних із лікуванням "вроджених фізіологічних аномалій формування статі у дітей", – такі операції можна буде проводити за рішенням лікарської комісії і лише у державних клініках.

Російським органам РАГСу заборонять виправляти гендерний маркер у паспорті, якщо людина отримала від медичної організації документ про зміну статі.

На даний час хірургічні операції зі зміни статі в Росії проводяться за наявності у пацієнта довідки психіатра з діагнозом "транссексуалізм". Для заміни гендерного маркера у документах потрібно пройти медкомісію із сексолога, медичного психолога та психіатра. На підставі діагнозу видається "довідка про зміну статі", яка діє один рік і дає право офіційно змінити документи (спочатку свідоцтво про народження, потім паспорт та інше).

Зазначимо, гомосексуальні чоловіки піддавалися систематичному контролю та обліку в нацистській Німеччині часів Адольфа Гітлера. Загалом за часів нацизму за звинуваченням у "протиприродній розпусті" між чоловіками було засуджено близько 50 тисяч осіб (з них близько чотирьох тисяч підлітків) і близько 10—15 тисяч було депортовано до концентраційних таборів. Із них близько двох третин не пережили таборів. Число гомосексуалів, умертвлених за програмою евтаназії в психіатричних лікарнях, страчених військовим трибуналом або відправлених до штрафних батальйонів, невідомо і зараз є предметом наукового вивчення.