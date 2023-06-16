Коли почнуть виплачувати допомогу постраждалим через підрив ГЕС

Виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС планують запустити протягом тижня. Жителі з підтоплених регіонів отримають по 5 тисяч гривень.﻿ Про це, з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що уряд, крім компенсацій за пошкоджене майно, також запускає програму одноразової допомоги постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.

На це виділили 560 млн гривень. Постраждалі отримають по 5 тисяч гривень. Виплати хочуть запустити вже протягом тижня.

"Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати" , - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що Кабмін проводить перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.

Нагадаємо, сьогодні Мінреінтеграції повідомило, що уряд виділив кошти на допомогу постраждалим через підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Наразі вода у затоплених районах спадає. Вчора рівень води у Херсонській області опустився нижче двох метрів. Проте у регіоні все ще залишаються затопленими 1919 будинків.