В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: що зміниться

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). В МВС розповіли, в чому його переваги і що саме зміниться.﻿ Про це, з посиланням на МВС України, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена" , - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в МВС, реєстр передбачає створення Електронних кабінетів. Так, можна буде отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів:

через "Єдине вікно громадянина";

у магазині з продажу зброї.

Подача документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина"

В цьому випадку слід зробити наступне:

Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"; Авторизуватися; Оформити заявку; Прикріпити пакет необхідних документів; Додати сканкопії; Завірити копії електронним підписом; Надіслати заявку.

Подача документів на отримання дозволу на зброю у магазині

В цьому випадку потрібне:

Особисте звернення до магазину; Надання пакета необхідних документів; Опрацювання заяви.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у МВС заявляли, що Верховна рада України може вже найближчим часом прийняти закон про легалізацію зброї. Планувалося, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.

Наприкінці травня глава МВС Ігор Клименко розповідав, що легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях.