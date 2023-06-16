Підрив Каховської ГЕС: постраждалим від повені виплатять по 5 тисяч

Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 16 червня, ухвалив рішення виділити 560 мільйонів гривень для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Постраждалі отримають одноразову державну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Крім цього, уряд виділив 980 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.

Ще 6,6 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії буде направлено на реалізацію понад 150 проектів у восьми областях України: ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водопроводів та каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.