Корупція в судах, готовність укриттів: Зеленський скликає РНБО
23 червня за дорученням президента Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомила прес-служба РНБО .
Згідно з повідомленням, на засіданні планується розглянути питання подолання проявів корупції в системі правосуддя, а також буде заслухано результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів при відображенні повітряних атак.
Доповідатимуть: голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.