"Експерта" з каналів Медведчука засуджено до 10 років в'язниці

За пропаганду РФ та тоталітарних режимів, заклики до зміни меж кордону України прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра засуджено 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє Українська правда.

Щодо Шпіра, який втік до Росії в 2020 році здійснювалося спеціальне досудове розслідування. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

До початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт".

За даними слідства, починаючи з 2016 року, чоловік систематично розміщував у соцмережі публікації з наративами російської пропаганди.

У своїх дописах обвинувачений, наприклад, зазначав, що "Україна – країна селюків і дятлів з майдану. А в РФ працює сучасна медицина і світові рейтинги це підтверджують".

Інтернет-агітатор стверджував, що все, що називається Україною, є беззмістовним та порочним, а сама ідея українства – "тупікова ланка еволюції".

Також фігурант неодноразово популяризував ідеї відродження Радянського Союзу, відновлення УРСР в його складі, публічно використовуючи заборонену законом символіку комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (зображення прапора СРСР, серпа, молота, п’ятикутної зірки).

Після 24 лютого 2022 року Шпір був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії російських окупантів.

Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: