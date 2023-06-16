Окупанти вдень ударили по Херсону: є постраждалі
Російські загарбники вдень, 16 червня, обстріляли житлові райони Херсона, потрапили до приміщення медичного та навчального закладу, а також пошкодили багатоповерхівку, 6 людей постраждали. Про це повідомила Херсонська облпрокуратура.
"За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона" , - йдеться у повідомленні прокуратури.
Повідомляється, що зараз відомо про щонайменше шість травмованих городян.
Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Обстріли Херсона продовжуються