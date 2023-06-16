Окупанти вдень ударили по Херсону: є постраждалі

Окупанти вдень ударили по Херсону: є постраждалі
Фото: Facebook

Російські загарбники вдень, 16 червня, обстріляли житлові райони Херсона, потрапили до приміщення медичного та навчального закладу, а також пошкодили багатоповерхівку, 6 людей постраждали. Про це повідомила Херсонська облпрокуратура.

"За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона" , - йдеться у повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що зараз відомо про щонайменше шість травмованих городян.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

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Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Херсона продовжуються

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