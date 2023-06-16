У Києві передумали закуповувати барабани для укриттів на 800 тис. грн.

Дніпровська районна адміністрація столиці розірвала договір на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження дітей в укриттях" на понад 800 тисяч гривень. Про це повідомив голова РДА Павло Бабій у Facebook.

За його словами, він вимагав проведення службового розслідування через громадський резонанс щодо закупівлі музичних інструментів, овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської РДА.

А також доручив створити комісії з перевірки обґрунтованості та доцільності проведення цих закупівель.

"Хочу зазначити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не було витрачено. А також достроково розірвано на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук" , - додав він.

Нагадуємо, цього тижня стало відомо, що педагоги Дніпровського району столиці закупили для укриттів у навчальних закладах високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень.