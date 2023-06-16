Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа до США - ЗМІ

Австрійський суд у п'ятницю, 16 червня, ухвалив рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі на вимогу екстрадувати його до США за звинуваченням у корупції. Про це, з посиланням на АРnews, повідомляє Економічна правда.

"Австрійський суд заявив у п'ятницю, що виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд" , - йдеться у повідомленні.

Проти Фірташа висунуто звинувачення у США. Зокрема, він підозрюється у змові з метою дати хабарі в Індії для видобутку титану, який використовується у реактивних двигунах.

У свою чергу Фірташ заперечує будь-які правопорушення.

Нагадаємо, Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу в 125 мільйонів євро і з того часу він заперечує свою екстрадицію до США.

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