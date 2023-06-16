ЄС не буде підтримувати африканську мирну ініціативу із "заморожування" війни

Європейський Союз не буде підтримувати мирний план щодо війни в Україні, яки було запропоновано раїнами Африки у випадку, якщо він передбачає її замороження, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, у ЄС раді конструктивним ініціативам, які можуть призвести до миру. Однак це не стосується випадків, коли йдеться про те, що Україна має визнати існуючі реалії.

"Ми хочемо миру, який відновить права українців, їхній суверенітет та території. Якщо хтось може переконати Росію залишити Україну, то ми, безперечно, підтримаємо це. Однак якщо йдеться про припинення вогню та фіксування існуючих позицій, то це не світ. Така наша позиція" , - заявив він.

Росія влаштувала ракетну атаку під час візиту лідерів країн Африки до Києва

Нагадаємо, що сьогодні під час масштабної повітряної тривоги росіяни масовано обстріляли Київщину. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БПЛА.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два БПЛА.

В МЗС вже відреагували на черговий терор росіян. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, що Росія не хоче миру, а лише більше війни.

Ці слова важливі тим, що сьогодні лідери країн Африки приїхали в Київ просувати свою "мирну ініціативу". Серед пропозицій, як дізналися в ЗМІ, Африка може висунути відведення російських військ. Але при цьому послаблення санкцій Заходу проти РФ та призупинення виконання ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.