Обстріл Херсона: кількість постраждалих зросла до 12

Під час обстрілу Херсона 16 червня, за оновленими даними, постраждало 12 цивільних, з них двоє - діти, повідомляє Укрінформ.

Про це заявили в Херсонській обласній прокуратурі.

"Станом на 15:00 відомо про 12 травмованих цивільних, з них двоє неповнолітніх дітей﻿", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.