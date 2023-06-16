Швеція створить центри обслуговування зброї поблизу України

Уряд Швеції створить поблизу України центри логістики. Там також будуть обслуговувати військову техніку, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країни виділяє новий пакет військової допомоги Україні. У рамках цього пакета будуть створені спеціальні центри логістики та обслуговування військової техніки. Їх планують облаштувати поблизу України, ймовірно, у Польщі.

Уряд Швеції вже дав згоду на участь у проекті до 60 військовослужбовців. У центрах буде обслуговуватися техніка, яку Україна отримала від Швеції.

"Звичайно, важливо, щоб оборонне обладнання, яке ми надсилаємо, також могло бути використане і досягти оперативного ефекту" , - заявив глава Міноборони Швеції.

Очікується, що центри розпочнуть роботу на початку осені. За оцінками, там працюватимуть близько 30 шведів, вони також тренуватимуть український персонал. Також знадобиться більше запчастин для обслуговування техніки. Ймовірно, вони надійдуть у рамках наступних пакетів допомоги.

Варто зазначити, що Швеція надала Україні 50 бойових машин CV-90, танки Leopard, артилерійські установки типу Archer та Robot 70.

Логістичні центри війни

Варто зазначити, що Швеція не перша країна, яка заявила про будівництва логістичного центра. Більшість з них, за повідомлення ЗМІ та представників влада, розташовані у Польщі.

Польщі з початку повномасштабної війни стала військовим хабом для України, зокрема для постачання зброї від партнерів та союзників. Також у Польщі навчаються українські військові.