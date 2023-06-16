Швеція навчатиме українських пілотів на винищувачах Gripen
Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової підтримки України. До нього увійде, серед іншого, навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні уряду Швеції.
"Підтримка включає внески до фондів на загальну суму 230 млн шведських крон і асигнування шведським Збройним силам, зокрема, на JAS 39 Gripen і рішення про постачання пожертвуваних військових матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, Швеція виділила 140 млн шведських крон у Міжнародний фонд Великої Британії для України, кошти якого використовуються для навчання і закупівлі оборонного обладнання для України. Серед іншого, Фонд планує закупити ракети дальнього радіусу дії для передачі Україні.
Також шведський уряд виділяє 90 мільйонів шведських крон у Цільовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО Україні для закупівлі оборонного устаткування, пального, медичного обладнання, устаткування для військової підготовки та підтримка у зміцненні й модернізації оборонних і безпекових інститутів України.
Навчання на JAS 39 Gripen
Збройні сили Швеції проведуть ознайомлювальну підготовку українських пілотів і пов'язаного з ними авіаційно-технічного персоналу щодо літака JAS 39.
"Передумовою є те, що українські збройні сили висловили бажання мати змогу оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним із найтерміновіших заходів є зміцнення української протиповітряної оборони сучасною винищувальною авіаційною системою", - ідеться в повідомленні.
JAS 39 Gripen
Saab JAS 39 Gripen - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності.
Хоча формально JAS 39 Gripen належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання. Скорочення JAS розшифровується як Jakt (винищувач), Attack (штурмовик) і Spaning (розвідник).
JAS 39 Gripen має відмінну стійкість під час надзвукового польоту і має високі характеристики зльоту і посадки.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що ЗСУ для початку контрнаступу необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.