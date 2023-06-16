Таврійський напрямок: ЗСУ знищили ще чотири роти росіян

Таврійський напрямок: ЗСУ знищили ще чотири роти росіян
Фото: wikimedia.org

Українські військові за добу знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання", — повідомив він.

За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.

До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема:

  • 12 танків,
  • шість одиниць БМП,
  • шість ББМ,
  • три МТЛБ,
  • БТР,
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б",
  • два безпілотники Zala,
  • автомобільна техніка.

Також було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян.

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