Путін назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу"

Президент Росії Володимир Путін назвав свого українського колегу Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу", повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"У мене багато друзів-євреїв, з дитинства. Вони кажуть: Зеленський — не єврей. Це ганьба єврейського народу" , — сказав Путін.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Путін розчарувався у президенті Володимирі Зеленському на початку 2021 року, коли той запровадив санкції проти його кума Віктора Медведчука та закрив проросійські телеканали в Україні.

Видання The New York Times приписувало Путіну такі слова про Зеленського, які той, можливо, промовляв на зустрічі з тодішнім прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом у вересні 2022 року: "Що він за єврей? Він є посібником нацизму".