Макрон закликає Саудівську Аравію використати свій вплив на РФ

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон прийматиме у себе принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, сторони, зокрема, планують обговорити війну Росії проти України, повідомляє Укрінформ.

Про це пише Politico.

Макрон тиснутиме на бін Салмана, щоб він використав свій вплив на РФ під час особистого обіду в Єлисейському палаці, за словами одного з чиновників французького президентського палацу.

Стосовно війни РФ проти України Саудівська Аравія в минулому займала двозначну позицію, голосуючи за резолюції ООН, які засуджують агресію РФ, але при цьому чинила опір закликам США збільшити видобуток нафти, що скоротило б прибутки Москви від продажу нафти.

Однак, на думку Єлисейського палацу, Саудівська Аравія показала, що вона "зрушила з місця" у цьому питанні.

"Ми просимо, щоб (Саудівська Аравія - ред.) допомогла нам прискорити українську перемогу, яка б призвела до переговорів мі﻿﻿ж Україною та Росією… На основі розмов ми знаємо, що вони поділяють це бачення" , — сказав той самий чиновник з Єлисейського палацу.

Переговори між Макроном та бін Салманом також будуть зосереджені на відновленні відносин між Саудівською Аравією та Іраном, а також тому, як дві країни можуть допомогти врегулювати напруженість у Лівані.