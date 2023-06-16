Путін: Можу знищити будь-яку будівлю в Києві, але не буду

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що може "знищити будь-яку будівлю в центрі Києва" і без ядерної зброї, однак не робить цього "з низки міркувань"; яких саме міркувань – назвати відмовився, повідомляє Українська правда.

Про це Путін заявив на Петербурзькому економічному форумі 16 червня.

"Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів "Патріот", то що нам вартує знищити будь-яку будівлю або споруду в центрі Києва. Немає таких обмежень. Ми не робимо цього з низки міркувань" , — сказав він.

На уточнювальне запитання, з яких саме міркувань, Путін відповів: "Їх багато. Я вам потім скажу".

"Але така можливість є. Усі це розуміють. Просто всі чекають, що ми почнемо кнопки натискати (використовувати ядерну зброю - ред.), але немає такої необхідності. Це перше міркування – такої необхідності немає, тому що противник на лінії фронту успіху не має" , — додав російський диктатор.

Путін заявив, що удари по російській території мають на меті спровокувати Росію на дії у відповідь, щоб потім "тицьнути пальцем" і сказати: "ось, дивіться, які вони злісні, і всім нашим партнерам на це вказати".

Міноборони Росії заявляло про нібито знищення зенітного ракетного комплексу "Patriot" у Києві за допомогою гіперзвукового ракетного комплексу "Кинжал". Повітряні сили ЗСУ спростували цю заяву.

Пізніше стало відомо, що Patriot все ж таки був пошкоджений, однак був відремонтований і продовжив працювати в українській столиці.