Путін: Вони хочуть, щоб ми скоротили ядерну зброю – хрін їм
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "у Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО", і вона не збирається її скорочувати, повідомляє Українська правда.
Про це Путін сказав на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі.
"У Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО. Вони хочуть, щоб ми скоротили її — хрін їм", — заявив він.
Водночас Путін зазначив, що у Росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише "теоретично", якщо створюється загроза існуванню російської держави.
"Усі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає", — додав російський диктатор.