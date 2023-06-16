Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23

Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23
Фото: t.me/ermaka2022

Російські загарбники 16 червня вдень обстріляли житлові райони Херсона. Кількість постраждалих серед населення зросла до 23 людей, серед яких троє дітей, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що удари завдавались по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста.

Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.

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t.me/ermaka2022

Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

Зазначається, що багатьом людям врятувало життя укриття.

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t.me/ermaka2022

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