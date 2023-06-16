Масований удар по Херсону: кількість поранених зросла до 23
Російські загарбники 16 червня вдень обстріляли житлові райони Херсона. Кількість постраждалих серед населення зросла до 23 людей, серед яких троє дітей, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Повідомляється, що удари завдавались по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста.
Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.
Усіх постраждалих госпіталізували. Троє людей перебувають у тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.
Зазначається, що багатьом людям врятувало життя укриття.