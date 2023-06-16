Постраждалі від потопу отримають виплату ООН — Верещук

Окрім грошової допомоги від українського уряду, постраждалі через підрив Каховської ГЕС отримають додаткові виплати у розмірі 6600 гривень від Міжнародної організації з міграції ООН, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

"Від початку повномасштабної війни ми працюємо на напрямку гуманітарного реагування. З практичного досвіду знаю, що після евакуації головне - це швидка грошова допомога" , - написала Верещук.

Вона зазначила, що після підриву росіянами Каховської ГЕС минулого тижня, уряд і міжнародні партнери оперативно домовились про перше "грошове" реагування на потреби постраждалих від підтоплення.

"Отже, приблизно 112 тисяч мешканців Херсонської та Миколаївської областей отримають одноразову грошову виплату в розмірі 11 600 грн: 5000 - від уряду та 6600 - від Міжнародної організації з міграції ООН" , - повідомила віцепрем'єр-міністр.

За словами Верещук, наразі опрацьовуються списки постраждалих. Виплати почнуться наступного тижня.

Виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС планують запустити протягом тижня.

Він зазначив, що уряд, крім компенсацій за пошкоджене майно, також запускає програму одноразової допомоги постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.

На це виділили 560 млн гривень. Постраждалі отримають по 5 тисяч гривень.

Шмигаль також додав, що Кабмін проводить перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.