У НАТО готові збільшити витрати для озброєння України — Остін

Країни Північноатлантичного альянсу поступово погоджуються, що встановлений у НАТО поріг внесків в оборону на рівні 2% від ВВП має бути мінімумом, і це дуже важливо, в тому числі для закупівлі зброї та боєприпасів для України, повідомляє Укрінформ.

Таке переконання висловив у п’ятницю у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін.

"Оскільки ми продовжуємо обговорювати це питання, я думаю, існує широка згода, що 2% інвестицій ВВП мають бути мінімумом, а не "стелею". І є багато країн, які прагнуть перевищити 2%" , - зауважив міністр оборони США.

Крім того, за його словами, багато країн вже мають реальні можливості зробити це за розумний проміжок часу.

"Отже, ми продовжимо заохочувати наших союзників досягти цієї мети, тому що це дійсно дуже важливо. Ми маємо надалі інвестувати у зброю та боєприпаси (для України – ред.) та замінювати озброєння й амуніцію, які ми надавали Україні в багатьох випадках" , - підкреслив Остін.

Для цього, за його словами, знадобляться додаткові інвестиції. Крім того, глава Пентагону підкреслив необхідність стандартизувати боєприпаси серед країн НАТО, чому навчили останні місяці спільного протистояння агресії РФ.