Бельгія в новому пакеті військової допомоги передасть Україні БТР
Рада міністрів Бельгії у п’ятницю затвердила п’ятнадцятий пакет військової допомоги для України, повідомляє Європейська правда.
Про це заявила міністерка оборони Людівін Денонде.
Бельгія у рамках цього пакету закупить і передасть бронетранспортери, щойно підприємства бельгійського оборонпрому приведуть їх у належний стан.
Йдеться про гусеничні бронетранспортери типу M113, які зняли з озброєння бельгійської армії 10 років тому.
"Підтримка України – це не змагання між союзниками, а результат злагодженого підходу, мета якого – якнайкраще відреагувати на потреби. Цей новий пакет повністю вписується у цю логіку", – зазначила Людівін Денонде.
Кількість БТР не уточнюють.