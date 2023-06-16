Зеленський: чому РФ обстріляла Київ в день візиту делегації з Африки

Президент РФ ранковим масованим ракетним ударом по Україні, зокрема Києву, де перебували лідери низки африканських країн, продемонстрував своє реальне зневажливе ставлення до всіх, хто докладає зусиль щодо відновлення миру в світі, повідомляє Укрінформ.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з лідерами ПАР, Союзу Коморських островів, Єгипту, Замбії, Сенегалу в Києві.

"На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України: крилаті та балістичні російські ракети сьогодні показали реальне ставлення, зневажливе, Росії до зусиль щодо відновлення миру і щодо усіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії. Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди усьому світу – різним народам на всіх континентах" , - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що ніхто не може відчувати свої кордони захищеними, а безпеку своїх людей гарантованою, поки Росія намагається зробити агресію і крадіжку чужих земель глобальною нормою.

Президент висловив переконання, що лідери африканських країн мають звернути увагу на ракетні удари росіян.

На його думку, такі удари, які були здійснені в час перебування іноземних гостей у Києві, свідчать про те, що або Путін не контролює свою армію та найманців, бо вони б’ють по лідерах інших держав, які після України планують їхати у РФ, або ж Путін є неадекватною людиною.